С конца марта в Забайкальском крае будет действовать особый противопожарный режим

В связи с возникающими ландшафтными пожарами, отсутствии снежного покрова и из-за повышения температуры в районах края, разработан проект постановления губернатора Забайкальского края Александра Осипова о введении особого противопожарного режима.
В связи с возникающими ландшафтными пожарами, отсутствии снежного покрова и из-за повышения температуры в районах края, разработан проект постановления губернатора Забайкальского края Александра Осипова о введении особого противопожарного режима.
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