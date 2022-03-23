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С конца марта в Забайкальском крае будет действовать особый противопожарный режим

С конца марта в Забайкальском крае будет действовать особый противопожарный режим

В связи с возникающими ландшафтными пожарами, отсутствии снежного покрова и из-за повышения температуры в районах края, разработан проект постановления губернатора Забайкальского края Александра Осипова о введении особого противопожарного режима.

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