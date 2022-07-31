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Лос-Кабос (ATP). Медведев стартует против Алиса или Пачеко Мендеса

Прошла жеребьевка турнира в Лос-Кабос, который состоится на следующей неделе. Даниил Медведев (1) стартует со второго круга и встретится с №74 Кантеном Алисом или 17-летним обладателем wild card Родриго Пачеко Мендесом.

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