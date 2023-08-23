ПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ АКТИВАМИ

И тут не скажу Не скажу Вот именно!!!! Только сторонники социализма, то есть тотальных монополий, этого не понимают..

HotRS Проблема в том, что сторонники социализма думают, что в России классический капитализм. А это не так. В России госкапитализм, отсюда и монополии. Государственные, кстати.