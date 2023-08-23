ФОТО: RUDALLE/ SBERBANK PJSC© ЮРИЙ ПРОНЬКО Очевидный факт – в России стартовал и набирает обороты процесс национализации.
ПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ АКТИВАМИ
Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Вот именно!!!! Только сторонники социализма, то есть тотальных монополий, этого не понимают..
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7 час.
HotRS
Проблема в том, что сторонники социализма думают, что в России классический капитализм. А это не так. В России госкапитализм, отсюда и монополии. Государственные, кстати.
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7 час.
И тут не скажу Не скажу
Вот именно!!!!!!!!!!!!! Просто социалисты тупы и не знакомы с теорией и практикой..
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7 час.
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