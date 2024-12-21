Тамбовчанин избил бывшую жену металлическим стулом

Токаревским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, за побои и угрозу жизни. Как следует из материалов дела, местный житель, имея непогашенные и неснятые судимости за преступления, совершенные с применением насилия, в один из январских вечеров этого года выпивал у себя дома вместе с бывшей женой.