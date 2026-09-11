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Татар-информ

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По нацпроекту продолжает реализовываться программа «Земский работник культуры»

По нацпроекту продолжает реализовываться программа «Земский работник культуры»

В рамках национального проекта «Семья» продолжает реализовываться программа «Земский работник культуры», которая дает реальный шанс закрепиться на селе и получить единовременную выплату.

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