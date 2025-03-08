Суд Миссури обязал Китай выплатить 24 миллиарда долларов за сокрытие данных о COVID-19

Eduard

Сидят и бредят.Они думают мир их рабы и обязан выпрлнять их предписания! Всем плеватт на бандитские Суды США.Все знают,что короновирус имеет искусственное происхождение и создан в лабораториях США.Распространить они его могли где угодно,даже в Китае!