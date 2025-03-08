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Царьград

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Суд Миссури обязал Китай выплатить 24 миллиарда долларов за сокрытие данных о COVID-19

Суд Миссури обязал Китай выплатить 24 миллиарда долларов за сокрытие данных о COVID-19

В штате Миссури суд постановил взыскать с Китая 24 миллиарда долларов за утаивание информации о пандемии COVID-19.

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Комментарии
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Eduard
Фиг суду Миссури! Залупу им на воротник.Не делайте вид,что вы можете назначать кого-то преступником!
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20 час.
Eduard
Сидят и бредят.Они думают мир их рабы и обязан выпрлнять их предписания! Всем плеватт на бандитские Суды США.Все знают,что короновирус имеет искусственное происхождение и создан в лабораториях США.Распространить они его могли где угодно,даже в Китае!
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20 час.
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