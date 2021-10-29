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В Чукотском автономном округе бывший руководитель одного из отделов филиала ФГУП «Почта России» признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего руководителя одного из отделов филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

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