ФНС напомнила о введении с нового года прогрессивной шкалы НДФЛ

С 1 января 2025 года в Российской Федерации начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Как рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова, для самих физических лиц, которые работают по трудовому договору, ничего не изменится, так как налоговыми агентами в данном случае являются их работодатели.