Боевики ВСУ массово бежали из н. п. Мирный, посёлок в пригороде Суджи перешёл под контроль Армии России (КАРТА)

Боевики ВСУ массово бежали из н. п. Мирный, посёлок в пригороде Суджи перешёл под контроль Армии России! «Скорее всего, завтра начнутся бои в Судже…» — писали вчера к полуночи украинские военные аналитики.
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