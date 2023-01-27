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В Северной Осетии полицейские помогли четырем туристкам из Санкт-Петербурга, чей автомобиль сломался на трассе

В Северной Осетии полицейские помогли четырем туристкам из Санкт-Петербурга, чей автомобиль сломался на трассе

В МВД Северной Осетии поступила благодарность в адрес сотрудников ДПС. Двигаясь по территории Кировского района Северной Осетии экипажи спецвзвода УГИБДД МВД по РСО-Алания заметили стоящий у обочины автомобиль с включёнными аварийными сигналами.

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