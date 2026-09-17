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FiNE NEWS

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Мосийчук связал дело о терактах на Украине с конфликтом СБУ и Буданова

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук связал новое дело Службы безопасности Украины о подготовке терактов и нападений с внутренним конфликтом между силовыми структурами.

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