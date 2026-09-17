Мосийчук связал дело о терактах на Украине с конфликтом СБУ и Буданова

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук связал новое дело Службы безопасности Украины о подготовке терактов и нападений с внутренним конфликтом между силовыми структурами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
- Подростка задержа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым