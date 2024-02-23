В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о новом контрнаступлении

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что Киев не желает заключать новые соглашения с Москвой и планирует новую попытку контрнаступления.
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