В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о новом контрнаступлении

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова Владимира Зеленского, который заявил, что Киев не желает заключать новые соглашения с Москвой и планирует новую попытку контрнаступления.