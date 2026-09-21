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Kremlin-aligned United Russia poised for Duma victory amid election criticism

United Russia was poised early Monday to secure a landslide victory in Russia's parliamentary elections, a contest widely discredited as a sham .

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