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FTimes

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Нововведения и изменения в России с 1 декабря 2023 года

Нововведения и изменения в России с 1 декабря 2023 года

Нововведения и изменения в России с 1 декабря 2023 года Елена ГалицкаяС началом декабря в России вступают в силу ряд изменений, затрагивающих не только финансовые вопросы, но и правила выезда за границу, сообщают журналисты ftimes.

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