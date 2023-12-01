Нововведения и изменения в России с 1 декабря 2023 года Елена ГалицкаяС началом декабря в России вступают в силу ряд изменений, затрагивающих не только финансовые вопросы, но и правила выезда за границу, сообщают журналисты ftimes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии