Мужчина предлагает погасить мой кредит, но я не хочу попасть в зависимость

5МИНУТКАБизнес и финансыМужчина предлагает погасить мой кредит, но я не хочу попасть в зависимость Всегда мечтала о собственной машине, и как только после университета устроилась на работу, тут же взяла в кредит авто.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинС шалавистыми продажными подружками тебе надо завязывать. За «пользование» отвечать придётся.Виктор Белогорцевпродается любая, разница в ценеВладимир EвтушенкоА ты как хотела? Чтобы за тебя платили, а ты в ответ ничего?Бесплатно только в чистом поле по нужде можно сходить.Виктор БелогорцевоштрафуюГалина 123Когда такие вопросы выносят на суд (совет) людей, решение уже принято. Ждут сторонних оправданий своих ошибок.Елена игрикУ каждого чиха есть следствие. Сделаешь так - будут одни последствия, по-другому - другие. Выбирай те, с которыми сможешь жить в ладу с собой.Анна ЭржибоваНе избавитесь никогда от него если даже вернёте с % взвесьте за и против вы уже большая:)Vera DobryaginaДавайте называть вещи своими именами - ничего не делается просто так. Парень вам симпатизирует, а предложив денежную помощь, идёт по проторенной дорожке, потому что он прекрасно понимает, что так легче вас добиться. А главное - и вы думаете точно также. И уже к этому готовы.Елена игрикА чистый альтруизм не рассматриваешь?)))) Хотя, наверное, да, не в наше время. Хотя лет двадцать назад еще попадались подобные энциклопедические экземпляры, действительно очень хорошие люди, но нарвались потом "по самое не хочу" со своими высокими порывами.....Vera DobryaginaОй, Леночка, альтруизм в чистом виде ещё в Библии закончился)))Елена игрикВ Старом вполне себе шкурничали, а в Новом завете точно, прикрыли лавочку на ближайшие пару тысяч годков)))))))))))Владимир EвтушенкоАльтруизм хорош только в сказках. Но когда разговор идёт о сотнях тысяч рублей, пресловутый альтруизм исчезает моментально.Владимир EвтушенкоТак он только в Библии и был.Владимир EвтушенкоНовый Завет это поток бурный лицемерия и подлости. Яркий образец лицемерия, доведённого до цинизма - Нагорная проповедь. Настолько лживо и мерзко её содержание, что только христиане, мозгов не имеющие, могут ей следовать. Те же христиане, кто имеет мозги, никогда этой лживой проповеди не следовали.Mila MilaПродай машину и не мучайсяКомментировать
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