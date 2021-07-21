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Мужчина предлагает погасить мой кредит, но я не хочу попасть в зависимость

Мужчина предлагает погасить мой кредит, но я не хочу попасть в зависимость

Всегда мечтала о собственной машине, и как только после университета устроилась на работу, тут же взяла в кредит авто.

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Максим Шишкин
С шалавистыми продажными подружками тебе надо завязывать. За «пользование» отвечать придётся.
Виктор Белогорцев
продается любая, разница в цене
Владимир Eвтушенко
А ты как хотела? Чтобы за тебя платили, а ты в ответ ничего?Бесплатно только в чистом поле по нужде можно сходить.
Виктор Белогорцев
оштрафую
Галина 123
Когда такие вопросы выносят на суд (совет) людей, решение уже принято. Ждут сторонних оправданий своих ошибок.
Елена игрик
У каждого чиха есть следствие. Сделаешь так - будут одни последствия, по-другому - другие. Выбирай те, с которыми сможешь жить в ладу с собой.
Анна Эржибова
Не избавитесь никогда от него если даже вернёте с % взвесьте за и против вы уже большая:)
Vera Dobryagina
Давайте называть вещи своими именами - ничего не делается просто так. Парень вам симпатизирует, а предложив денежную помощь, идёт по проторенной дорожке, потому что он прекрасно понимает, что так легче вас добиться. А главное - и вы думаете точно также. И уже к этому готовы.
Елена игрик
А чистый альтруизм не рассматриваешь?)))) Хотя, наверное, да, не в наше время. Хотя лет двадцать назад еще попадались подобные энциклопедические экземпляры, действительно очень хорошие люди, но нарвались потом "по самое не хочу" со своими высокими порывами.....
Vera Dobryagina
Ой, Леночка, альтруизм в чистом виде ещё в Библии закончился)))
Елена игрик
В Старом вполне себе шкурничали, а в Новом завете точно, прикрыли лавочку на ближайшие пару тысяч годков)))))))))))
Владимир Eвтушенко
Альтруизм хорош только в сказках. Но когда разговор идёт о сотнях тысяч рублей, пресловутый альтруизм исчезает моментально.
Владимир Eвтушенко
Так он только в Библии и был.
Владимир Eвтушенко
Новый Завет это поток бурный лицемерия и подлости. Яркий образец лицемерия, доведённого до цинизма - Нагорная проповедь. Настолько лживо и мерзко её содержание, что только христиане, мозгов не имеющие, могут ей следовать. Те же христиане, кто имеет мозги, никогда этой лживой проповеди не следовали.
Mila Mila
Продай машину и не мучайся

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