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All Eye On ES and NQ

All Eye On ES and NQ

All Eye On ES and NQ E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES2! MoneyballAustin Thoughts on ES and NQ? It's always interesting when you get many different styles of traders all looking at the same market for different reasons.

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