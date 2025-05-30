Правительство дополнительно направит 7,6 млрд рублей на ремонт дорог в новых регионах

Правительство России дополнительно направит 7,6 млрд рублей на ремонт дорог в новых регионах. Из этой суммы более 4,2 млрд рублей предназначено для ДНР, 1,8 млрд – для Херсонской области, 1,25 млрд – для ЛНР, свыше 360 млн рублей – для Запорожской области, передает ТАСС.
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