Правительство дополнительно направит 7,6 млрд рублей на ремонт дорог в новых регионах

Правительство России дополнительно направит 7,6 млрд рублей на ремонт дорог в новых регионах. Из этой суммы более 4,2 млрд рублей предназначено для ДНР, 1,8 млрд – для Херсонской области, 1,25 млрд – для ЛНР, свыше 360 млн рублей – для Запорожской области, передает ТАСС.