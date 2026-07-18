Индонезия: По меньшей мере два человека были убиты в столкновениях между жителями деревень Нарасаосина и Вайбурак в районе Восточная Адонара, округ Восточный Флорес, провинция Восточная Нуса-Тенгара, по состоянию на утро по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии