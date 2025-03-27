«Хватит разбрасывать квартиры с вертолетов» - в Госдуме предложили лишить новых граждан права на бесплатное жилье

ОС

Олег Солосин

Ценность каждого человека, польза или вред обществу всегда индивидуальны. Иностранец может принести России как пользу, так и вред. Поощрения и наказания в отношении человека производятся в зависимости от деяний человека. Каждый раз, когда на гигантскую категорию граждан навешивается ярлык преступник, совершается преступление в отношении той части граждан, которые приносят обществу реальную пользу без малейшего ущерба.