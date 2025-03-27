«Хватит разбрасывать квартиры с вертолетов» - в Госдуме предложили лишить новых граждан права на бесплатное жилье

БлокнотРУ В Госдуме РФ озаботились квартирными скандалами, сотрясающими Россию почти на всем ее протяжении.
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