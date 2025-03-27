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«Хватит разбрасывать квартиры с вертолетов» - в Госдуме предложили лишить новых граждан права на бесплатное жилье

«Хватит разбрасывать квартиры с вертолетов» - в Госдуме предложили лишить новых граждан права на бесплатное жилье

БлокнотРУ В Госдуме РФ озаботились квартирными скандалами, сотрясающими Россию почти на всем ее протяжении.

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Комментарии
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Юрий Белов
👍👍👍💯%❗❗❗
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12 час.
ОС
Олег Солосин
Ценность каждого человека, польза или вред обществу всегда индивидуальны. Иностранец может принести России как пользу, так и вред. Поощрения и наказания в отношении человека производятся в зависимости от деяний человека. Каждый раз, когда на гигантскую категорию граждан навешивается ярлык преступник, совершается преступление в отношении той части граждан, которые приносят обществу реальную пользу без малейшего ущерба.
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7 час.
Григорий Терещенко
Перепроверить законность ранее выданного жилья.
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6 час.
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