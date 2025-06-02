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В Менделеевском районе произошли кадровые изменения

В Менделеевском районе произошли кадровые изменения

Автор: Эльза Кузнецова Фото: пресс-служба Менделеевского муниципального района Начальник отдела закупок исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Альбина Мисько покинула занимаемую должность по собственному желанию.

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