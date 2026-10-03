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Орловские новости

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Только вопросы: Генпрокуратура пока не раскрыла суть претензий к Турлову

Только вопросы: Генпрокуратура пока не раскрыла суть претензий к Турлову

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по иску заместителя генпрокурора РФ к Тимуру Турлову, президенту Международной шахматной федерации (FIDE), компаниям Freedom Holding Corp.

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