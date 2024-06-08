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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Хааса» об аварии в Монако: «Магнуссен мог отступить, но кинулся в просвет, которого толком не было»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что Кевин Магнуссен мог действовать разумнее на старте Гран-при Монако, когда произошла авария с участием соперника из «Ред Булл» Серхио Переса и собственного напарника Нико Хюлькенберга.

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