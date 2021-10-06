Мировое обозрение

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Директор департамента ЦБ Тремасов сообщил, что снижение ключевой ставки пока не ожидается

Директор департамента ЦБ Тремасов сообщил, что снижение ключевой ставки пока не ожидается

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Банк России считает, что пока слишком рано говорить о возможности снижения ключевой ставки, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

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