Директор департамента ЦБ Тремасов сообщил, что снижение ключевой ставки пока не ожидается

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Банк России считает, что пока слишком рано говорить о возможности снижения ключевой ставки, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
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