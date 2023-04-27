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Daily Telegraph: Китай может спровоцировать дипломатический скандал, отправив на коронацию Карла III зампредседателя Хань Чжэна

Daily Telegraph: Китай может спровоцировать дипломатический скандал, отправив на коронацию Карла III зампредседателя Хань Чжэна

Пекин может спровоцировать дипломатический скандал, отправив на коронацию короля Великобритании Карла III заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна.

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