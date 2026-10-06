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Царьград

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Неймар пожелал Месси насладиться последним матчем за Аргентину

Неймар пожелал Месси насладиться последним матчем за Аргентину

Неймар выразил пожелания Лионелю Месси насладиться его прощальным матчем за сборную Аргентины, который состоится 6 октября на стадионе "Монументаль".

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