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Царьград

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Этери Тутберидзе объяснила уникальность своих ледовых шоу

Этери Тутберидзе объяснила уникальность своих ледовых шоу

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз объяснили, почему их шоу отличаются от других. В их представлениях акцент на спорт и искусство, с четверными прыжками и длительным поддержанием формы спортсменов, без заимствований из зарубежных постановок.

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