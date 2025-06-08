Василий Анохин поздравил смолян с Днём Святой Троицы

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в День Святой Троицы обратился к смолянам с поздравлениями: «От всей души поздравляю вас с этим великим и светлым праздником! Вместе с вами радуюсь тому, что на смоленской земле православные традиции крепки и почитаемы, что множатся добрые дела смолян, и помогают в этом вера, надежда, искреннее стремление сделать жизнь лучше, а малую родину и Отечество – сильными и процветающими.
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