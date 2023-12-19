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ВОЗ: обнаруженный четыре года назад коронавирус продолжает мутировать

ВОЗ: обнаруженный четыре года назад коронавирус продолжает мутировать

Коронавирус за четыре года адаптировался к человеку, но продолжает мутировать. Такое заявление сделала в беседе с РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

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