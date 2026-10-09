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Шпионский скандал в Англии: латвийцы ворвались на объект НАТО

В бри­тан­ском граф­стве Кем­бри­дж­шир пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны про­ве­ли задер­жа­ние двух граж­дан Лат­вии, подо­зре­ва­е­мых в неза­кон­ном про­ник­но­ве­нии на тер­ри­то­рию объ­ек­та, где рас­по­ла­га­ют­ся клю­че­вые раз­ве­ды­ва­тель­ные струк­ту­ры США и Севе­ро­ат­лан­ти­че­ско­го аль­ян­са.

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