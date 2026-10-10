Камалу Харрис предостерегли от участия в выборах 2028 года

Katy Kildee/AP/TASS Часть доноров Демократической партии напрямую высказала бывшему вице-президенту США Камале Харрис сомнения в ее победе на президентских выборах 2028 года, если она решит в них участвовать.
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