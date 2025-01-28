Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Хуже пиратов»: эксперт о действиях испанского спецназа, издевавшегося над нашими моряками

«Хуже пиратов»: эксперт о действиях испанского спецназа, издевавшегося над нашими моряками

«Необходимо принять меры, иначе беззаконие Запада усилится» Испанский и американский спецназ задержал у берегов Португалии судно с российским экипажем.

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