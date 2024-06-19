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Царьград

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Певец Туриченко поставил точку в слухах о распаде группы "Иванушки International"

Певец Туриченко поставил точку в слухах о распаде группы "Иванушки International"

Кирилл Туриченко опроверг информацию о развале популярной группыПосле того, как Андрей Григорьев-Апполонов не появился на вручении премии МУЗ-ТВ, в Сети поползли слухи о распаде группы "Иванушки International".

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