Певец Туриченко поставил точку в слухах о распаде группы "Иванушки International"

Кирилл Туриченко опроверг информацию о развале популярной группыПосле того, как Андрей Григорьев-Апполонов не появился на вручении премии МУЗ-ТВ, в Сети поползли слухи о распаде группы "Иванушки International".
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