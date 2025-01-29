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ИИ-агенты в бизнесе: революция или очередная сложность

ИИ-агенты в бизнесе: революция или очередная сложность

ИИ-агенты уже готовы менять корпоративный мир, но их внедрение сопровождается рядом проблем. Эксперт Дмитрий Груднев рассказывает о барьерах, возможностях агентов и о том, как технологии могут трансформировать бизнес.

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