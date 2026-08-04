В Днепропетровской области леопард Зевс заставил сотрудников ТЦК не приближаться к мужчине

В одном из лесопарковых хозяйств Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) заметили мужчину с леопардом по кличке Зевс и решили не приближаться к нему, сохраняя дистанцию.
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