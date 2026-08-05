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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская об оскорблениях Баринова фанатами «Локомотива»: «Полная глупость. Лучше бы про руководство кричалку придумали – для развития команды ничего не делается»

Экс-президент « Локомотива » Ольга Смородская раскритиковала болельщиков железнодорожников за оскорбления в адрес Дмитрия Баринова .

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