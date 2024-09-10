Воробьев: в результате атаки дронов в Раменском погиб девятилетний ребенок

Также были повреждены два многоквартирных дома В результате атаки беспилотников в Раменском погиб девятилетний ребенок, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии