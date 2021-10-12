ПФР назвал причины для отказа семьям в пособиях

Российским семьям могут отказать в получении пособий по нескольким причинам. Самая частая из них — превышающий величину минимального прожиточного минимума доход на душу населения (22%).
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