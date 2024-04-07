Драка двух водителей в Архангельске стала поводом для возбуждения уголовного дела

Второго апреля в ряде региональных СМИ появилась информация об инцидента, произошедшем на остановке на улице ВоскресенскаяВторого апреля в ряде региональных СМИ появилась информация об инцидента, произошедшем на остановке на улице ВоскресенскаяВ частности, была размещена видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля Hyundai ударил водителя маршрутного автобуса.