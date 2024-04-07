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Регион 29

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Драка двух водителей в Архангельске стала поводом для возбуждения уголовного дела

Второго апреля в ряде региональных СМИ появилась информация об инцидента, произошедшем на остановке на улице ВоскресенскаяВторого апреля в ряде региональных СМИ появилась информация об инцидента, произошедшем на остановке на улице ВоскресенскаяВ частности, была размещена видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля Hyundai ударил водителя маршрутного автобуса.

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