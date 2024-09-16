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Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы

Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы

Правительство России не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду.

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Комментарии
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Ed Red
Как и кто не поддержал. Врагов нужно знать в лицо!
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16 час.
СА
Сергей Анисимов
Должен быть не локальный запрет, а полный запрет на ношение никабов на Российской земле. Хотят ходить в никабах, пусть со своими мужьями &quot;ценными специалистами&quot; возвращаются в свои аулы и кишлаки и там поднимают экономику своих стран.
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15 час.

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