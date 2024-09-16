Правительство России не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду.
Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
Как и кто не поддержал. Врагов нужно знать в лицо!
Ответить
16 час.
СА
Сергей Анисимов
Должен быть не локальный запрет, а полный запрет на ношение никабов на Российской земле. Хотят ходить в никабах, пусть со своими мужьями "ценными специалистами" возвращаются в свои аулы и кишлаки и там поднимают экономику своих стран.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии