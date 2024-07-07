В Петербурге пройдет праздничный концерт в честь Елены Образцовой

Мероприятие состоится в зале Академической капеллы при участии солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров Праздничный концерт в честь великой оперной певицы получил название «Планета Образцова».
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