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Daily Mail: Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори

Daily Mail: Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори

Рэпер Канье Уэст разводится со своей супругой Бьянкой Ценсори, информирует Daily Mail.По данным источников, Уэст разводится спустя десять дней после провокационного появления жены на красной дорожке «Грэмми», где та позировала в прозрачном платье без нижнего белья.

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