Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • С С
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«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

Нынешнее украинское руководство торгуется с американцами, чтобы остаться при власти. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.

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Комментарии
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Daddy Bo
Его не надо брать. Его надо уничтожить, причём так, чтобы и следа на Земле не осталось.
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; вполне нормальных условиях – о прекращении огня, которое выгодно Украине.&quot;                                                                                              Юрик, как глухой, не слышит, что Путин говорит - огонь прекратится только после подписания мирного договора на условиях России. А Европа гутарит - на их условиях. Поэтому, пока не дойдут до критической точки ( нечем стрелять, нечего населению и армии хавать, нечем зарплату платить, нечем дома обогревать...) - так и будут люди гибнуть в этой бойне.
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14 час.
С С
Россия добьётся своих условий капитуляции окраины России при любых выпадах и заигрываний с ней. Эта капитуляция должна стать и ультиматумом всему западлючему обЧеству. В т.ч. и америкосам.
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1 час.
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