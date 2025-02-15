«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

Его не надо брать. Его надо уничтожить, причём так, чтобы и следа на Земле не осталось.

ВМ

Владимир Минаков

" вполне нормальных условиях – о прекращении огня, которое выгодно Украине." Юрик, как глухой, не слышит, что Путин говорит - огонь прекратится только после подписания мирного договора на условиях России. А Европа гутарит - на их условиях. Поэтому, пока не дойдут до критической точки ( нечем стрелять, нечего населению и армии хавать, нечем зарплату платить, нечем дома обогревать...) - так и будут люди гибнуть в этой бойне.