Ливни, град и грозы остаются на Южном Урале

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью, днем и до конца суток 14 июля в отдельных районах Южного Урала сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду.
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