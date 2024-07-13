Ливни, град и грозы остаются на Южном Урале

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью, днем и до конца суток 14 июля в отдельных районах Южного Урала сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду.