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Санкт-Петербург массово внедряет систему роботизации трамваев

Санкт-Петербург массово внедряет систему роботизации трамваев

Это первая в мире система регулярной эксплуатации «умных» трамваев 82 трамвая, оснащенных системой активной помощи водителю, запустили в Санкт-Петербурге за год реализации программы применения искусственного интеллекта в управлении городским транспортом.

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