Санкт-Петербург массово внедряет систему роботизации трамваев

Это первая в мире система регулярной эксплуатации «умных» трамваев 82 трамвая, оснащенных системой активной помощи водителю, запустили в Санкт-Петербурге за год реализации программы применения искусственного интеллекта в управлении городским транспортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии