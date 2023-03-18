«Ведётся война на уничтожение»: Кедми доходчиво объяснил, почему Запад очень хочет уничтожить РФ и русских

Политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире вечернего политического ток-шоу на телеканале «Россия-1» доступно объяснил, почему Запад очень хочет уничтожить Россию и русских.
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