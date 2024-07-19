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Адмирал ВМС США в отставке: в определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО

Адмирал ВМС США в отставке: в определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО

Отставной адмирал американских ВМС и бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что встреча основных мировых геополитических лидеров проходила отнюдь не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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