Адмирал ВМС США в отставке: в определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО

Отставной адмирал американских ВМС и бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что встреча основных мировых геополитических лидеров проходила отнюдь не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).