34 Comfortable Pairs Of Shoes Reviewers Say They’ve Walked Miles In Without Pain

Like these supportive hiking sandals one reviewer has worn hiking hundreds of miles through the Appalachian mountains — and with a cute sundress to the grocery store.
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