Пора вложиться: 8 из 10 россиян планируют инвестировать доход от вкладов

Россияне не верят в заморозку вкладов. Несмотря на повышенный интерес к этой теме, 77% имеющих депозиты не только не собираются забирать с них деньги, но и планируют реинвестировать полученные доходы, следует из результатов опроса маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги».