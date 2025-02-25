Пора вложиться: 8 из 10 россиян планируют инвестировать доход от вкладов

Россияне не верят в заморозку вкладов. Несмотря на повышенный интерес к этой теме, 77% имеющих депозиты не только не собираются забирать с них деньги, но и планируют реинвестировать полученные доходы, следует из результатов опроса маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги».
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