Путин поздравил Мирзиеева с 35-летием независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости республики заявил, что российско-узбекистанские отношения имеют характер стратегического партнерства и союзничества.
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