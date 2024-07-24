Братислава назвала Киев «шантажистом»

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток в своем видеообращении в среду, 24 июля, назвал «шантажом» со стороны Киева блокировку транзита российской нефти в его страну, а также в Венгрию, – сообщают местные СМИ.
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